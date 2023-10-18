Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, какие продукты включить в рацион для борьбы с акне

Специалист Суренян: овощи и фрукты нужно включить в рацион для борьбы с акне

close
100%
Depositphotos

Универсальной диеты для лечения акне не существует, но включение в рацион ряда продуктов может положительно отразиться на здоровье кожи. Об этом Pravda.Ru рассказал специалист по эриксоновской терапии Георгий Суренян.

Так, по его словам, прежде всего речь идет о фруктах, овощах, особенно цитрусовых, зелени, ягодах и моркови, которые помогут защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Цельные злаки, например, коричневый рис, киноа и цельнозерновой хлеб, — уменьшат воспаления и будут регулировать выработку гормонов, продолжил эксперт. Помимо этого, в рацион стоит включать белок — курицу, рыбу и тофу, и здоровые жиры — авокадо, орехи и оливковое масло.

Суренян отметил, что для борьбы с акне также стоит избегать некоторых продуктов, которые могут усугубить проблему. В частности, обработанные продукты, напитки с высоким содержанием сахара и молочные продукты с высоким содержанием жира.

Накануне эксперты рассказали, что основной причиной возникновения прыщей на лице является избыток кожного сала, которое закупоривает кожные поры.

Ранее дерматолог рассказала о факторах, которые провоцируют высыпания на ягодицах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий