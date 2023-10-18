На Чукотке поврежден подводный кабель связи

Департамент промышленной политики Чукотки сообщил об обнаружении места повреждения кабеля связи в регионе. Соответствующая публикация появилась на странице департамента во «ВКонтакте».

«На сегодняшний день по данным ПАО «Ростелеком» идут ремонтно-восстановительные работы ВОЛС, кабель поднят со дна, место повреждения кабеля определено, проводится тестирование кабеля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы по тестированию кабеля в сторону Камчатки уже завершены, а вскоре будет проведено тестирование кабеля в сторону Анадыря. Отмечается, что ремонтные работы будут идти до 23 октября.

Предположительной причиной повреждения кабеля 12 октября называется его обрыв рыболовным тралом.

До этого глава МО Швеции Йонссон заявил, что подводный телеком-кабель из Эстонии получил повреждения.

Ранее сообщалось, что США опасаются, что российский флот перережет морские пути и кабели в Атлантике.