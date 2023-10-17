В Брюсселе частично закрыли метро из-за убийства шведских болельщиков

Власти Брюсселя закрыли несколько станций метро около площади Сенктелет, где произошло нападение террориста на футбольных болельщиков, сообщил телеканал LN24.

Кроме этого, в районе нападения другой общественный транспорт следует с задержкой.

Местная полиция в настоящее время ищет преступника, который расстрелял из автомата Калашникова группу шведских футбольных фанатов.

На данный момент известно по меньшей мере о двух погибших и нескольких раненых. Предположительно, ими являются граждане Швеции, которые приехали в Бельгию, чтобы поболеть за шведскую сборную по футболу.

Террорист застрелил двух болельщиков сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе под крики «Аллах акбар» — прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Матч Бельгия — Швеция был прерван после первого тайма. Преступника до сих пор не поймали. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования в связи с убийством шведских болельщиков и усилил пограничный контроль.

Власти страны повысили уровень террористической угрозы до максимального.

Ранее сообщалось, что шведские футболисты отказались продолжить матч после убийства болельщиков.