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Путин открыл мост в Ленинградской области

Путин открыл мост через реку Свирь в Ленобласти

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин днем 16 октября принял участие в церемонии открытия моста через реку Свирь в Ленинградской области. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Стало известно, что Путин в дистанционном режиме поучаствовал в церемонии открытия новых и реконструированных объектов дорожного строительства в Донецкой народной республике, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях.

«Также с опережением графика завершен первый этап строительства мостового перехода в Подпорожье Ленинградской области. Реализация данного проекта повысит связанность населенных пунктов на этой территории», — пояснил Путин во время церемонии.

Как добавил глава государства, в текущем году построят, реконструируют и приведут в нормативное состояние свыше 31 тыс. километров дорог.

Кроме того, Путин обратил внимание, что предстоит привести в нормативное состояние 85% магистралей в крупнейших агломерациях России.

До этого Путин по видеосвязи открыл технопарк профессионального образования в Калуге.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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