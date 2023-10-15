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Опубликованы фото Чубайса в Израиле за разбором гуманитарной помощи

Журналист Венедиктов: Чубайс в Израиле занялся разбором гуманитарки пострадавшим

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) заявил в своем Telegram-канале, что экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс в Израиле занялся разбором гуманитарной помощи.

По его словам, Чубайсу в разборе гуманитарной помощи для пострадавших от атак ХАМАС помогает его жена, режиссер Авдотья Смирнова.

Ранее Чубайс рассказал, что вернулся в Израиль после рабочей поездки в Дубай.

Несколько дней назад СМИ писали, что Чубайса вместе с супругой Авдотьей Смирновой заметили в аэропорту Тель-Авива, когда он стоял в очереди к стойке регистрации.

Чубайс находится в Израиле с 2022 года. Telegram-канал Shot сообщал, что дозвонился до Чубайса, но на вопрос, куда он летит из Израиля, тот не ответил. В прессе высказали предположения, что он решил уехать из Израиля из-за обострения ситуации в стране после нападения ХАМАС.

До этого президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что в структуре нанотехнологий, которую Чубайс возглавлял несколько лет, образовалась большая финансовая дыра.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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