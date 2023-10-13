Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 1,8 тысячи

Число погибших палестинцев при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 1 845. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил Минздрав Палестины.

По данным ведомства, число раненых составляет 6 700 человек. Число вынужденных переселенцев достигло 450 тысяч.

До этого «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.