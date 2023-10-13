Под Петербургом может появиться трасса «летающего» поезда

Рядом с Санкт-Петербургом появится трасса поезда на воздушной подушке, которая соединит метро и торговый центр «Мега-Парнас», сообщает ТАСС.

Речь идет о создании монорельсовой транспортной системы (МТС) на воздушной подушке, проект которой разработан в Московском институте теплотехники (МИТ).

«В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между органами исполнительной власти Ленинградской области и АО «Корпорация «МИТ» (входит в «Роскосмос») был разработан технический проект пассажирской МТС с использованием системы магнитной разгрузки для трассы «Станция метро «Девяткино» до ТЦ «Мега-Парнас» в Ленинградской области», — сообщили в МИТ.

На данный момент идет процесс разработки проекта и с другими регионами соглашение о создании МТС не подписано.

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