В Москве возведут пешеходный мост длиной в 300 м

Заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев заявил, что набережные Тараса Шевченко и Пресненскую соединят пешеходным мостом длиной в 300 метров. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

«Пешеходная зона появится в рамках работ на Дорогомиловском мосте, который уже построен. После того как у моста появится новый уровень, мы увяжем его с существующей городской инфраструктурой», — сказал Бочкарев.

Ранее чиновник сообщал, что на Бирюлевской линии московского метро построят станции с двумя видами платформ — островными и береговыми. С островными платформами построят станции «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново» и «Бирюлево», а с береговыми — «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийскую», «Липецкую» и «Лебедянскую».

Строительство станций с разными видами платформ связано со способами тоннелепроходки, которые планируется применить во время работ. Так, примерно 10 километров тоннелей новой линии будет построено при помощи шестиметровых щитов, проходящих два параллельных однопутных тоннеля. Еще около 11 километров — с использованием 10-метрового щита-гиганта, который создает единый двухпутный тоннель.

Ранее сообщалось, что парк поездов московского метро обновили на 72% с 2010 года.