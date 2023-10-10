Россияне начали отказываться от туров в Израиль

Россияне начали аннулировать запланированные туры в Израиль, туркомпании возвращают им средства в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

При этом те туристы, которые уже находятся в Израиле, не просят ускорить их выезд из страны. Как заверяют в РСТ, в основном это незначительное количество людей, которые отправились через турфирмы к родственникам, по рабочим вопросам или на медицинские осмотры.

К РСТ сейчас активно обращаются те граждане, которые пока находятся в России и только собираются вылететь на этой или предстоящей неделе. Они начали аннулировать поездки.

«Всем возвращаем полную стоимость тура», — заявила директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

В свою очередь генеральный директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян подтвердил, что туристы начали аннулировать поездки. Он заверил, что проблем с возвратом денег за туры не ожидается.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.