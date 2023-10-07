Под Красноярском спасатели эвакуировали сорвавшегося с камней мужчину на вертолете

В Красноярском крае спасателям пришлось задействовать вертолет, чтобы эвакуировать сорвавшегося с камней в тайге мужчину. Об этом сообщает NGS24.ru.

Инцидент произошел в Идринском районе. Россиянин сорвался и получил серьезные ушибы и травмы груди. Мужчина получил многочисленные травмы и спасатели не исключали перелом ребер. Так как ближайший населенный пункт находился в 70 километрах и тряска могла плохо повлиять на состояние человека, его отправили в больницу по воздуху.

В медучреждении пострадавшему оказали необходимую помощь. На данный момент мужчина проходит обследования. Это поможет врачам назначить дальнейшее лечение.

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