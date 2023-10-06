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Сотрудника полиции госпитализировали после проверки условий жизни ребенка в псковской семье

Псковичи напали на работников опеки и полицию, проверявших условия жизни ребенка

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Управление МВД России по Псковской области/VK

Жители одной из деревень Пустошкинского района Псковской области агрессивно встретили сотрудников опеки и полицейский, приехавших 5 октября проверить условия жизни ребенка в семье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Псковской области.

При проверке документов 32-летняя мать несовершеннолетнего и ее 40-летний сожитель внезапно напали на сотрудников полиции, используя вилы и нож, после чего скрылись. В результате нападения старшая участковая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Нападавших задержали у соседней деревни. Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее под Пермью задержали подростка, собиравшегося напасть на школу с огнестрельным оружием.

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