Сотрудника полиции госпитализировали после проверки условий жизни ребенка в псковской семье

Жители одной из деревень Пустошкинского района Псковской области агрессивно встретили сотрудников опеки и полицейский, приехавших 5 октября проверить условия жизни ребенка в семье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Псковской области.

При проверке документов 32-летняя мать несовершеннолетнего и ее 40-летний сожитель внезапно напали на сотрудников полиции, используя вилы и нож, после чего скрылись. В результате нападения старшая участковая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Нападавших задержали у соседней деревни. Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее под Пермью задержали подростка, собиравшегося напасть на школу с огнестрельным оружием.