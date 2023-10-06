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Дефицит бюджета России за девять месяцев составил 1,7 трлн рублей

Объем расходов федерального бюджета за девять месяцев составил 21,432 трлн руб

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Владимир Баранов/РИА Новости

Дефицит бюджета России за девять месяцев 2023 года составил 1,7 трлн рублей, сообщает Минфин России.

При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов «наблюдается устойчивая положительная динамика», заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в сентябре нефтегазовые доходы России выросли на 15% по сравнению с августом и достигли 739,9 млрд рублей.

Агентство Reuters 19 сентября спрогнозировало рост поступлений России от продажи нефти и газа на 14% до 733 млрд рублей в сентябре. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 688 млрд рублей. Рост в текущем месяце обусловлен увеличением на 24% доходов от налога на добычу полезных ископаемых — до 1,1 трлн рублей. Чистые доходы меньше валовых из-за возвратных платежей, в том числе в рамках «демпфера» для поддержки внутренних поставок топлива.

Международное энергетическое агентство 16 сентября сообщило, что в августе 2023 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли по сравнению с июлем на 11,8%, до $17,1 млрд, или на $1,8 млрд.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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