Первое судно из Шанхая прибыло в порт Калининграда через СМП

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в порт региона пришло первое судно из китайского Шанхая по Северному морскому пути. Об этом Алиханов сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь. Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка — Санкт-Петербург», — сообщил Алиханов.

По его словам, Северный морской путь планируется сделать постоянным логистическим продуктом. Губернатор отметил, что это выходит дешевле, чем через Суэцкий канал.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о реализации дополнительных мер поддержки для увеличения объемов перевозки рыбы по Северному морскому пути (СМП) и увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции. Президент ожидает доклада от кабмина, правительства Камчатского края и корпорации «Росатом» по первому поручению до 1 декабря.

Также глава государства поручил до 1 ноября подготовить предложения по допфинансированию субсидирования железнодорожных перевозок рыбной продукции и оказанию поддержки рыбохозяйственному комплексу Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.