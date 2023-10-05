Правительство Армении выделило $20 млн для единовременной выплаты беженцам из Карабаха

Правительство Армении выделило 8 млрд драмов (около $20 млн) для выплаты единовременной помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в Telegram.

Средства из резервного фонда получат около 80 тысяч человек. Отмечается, что это люди, уже имеющие банковские карты и успевшие их оформить в Армении.

Глава Министерства труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян сообщил на заседании, что процесс выплат начнется с 6 октября, а пик придется на следующую неделю.

Накануне пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщала, что в республику из Нагорного Карабаха прибыли 100 632 беженцев.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.