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Из Карабаха в Армению переехали порядка 74,4 тысячи человек

Кабмин Армении: из Карабаха в страну переехали порядка 74,4 тысячи человек

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David Ghahramanyan/Reuters

Свыше 74 тысяч человек въехали в Армению из Карабаха с 24 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян, передает РИА Новости.

«По состоянию на 18.00 (17.00 по московскому времени) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 74 400 человек, въехали 15 535 транспортных средств. Регистрацию прошли 55 248», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана начали регистрировать проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса. Как заявили в администрации, рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса этих лиц. Она должна выполнить их, чтобы обеспечить устойчивую реинтеграцию армянского населения региона.

До этого Азербайджан призвал этнических армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха, остаться в регионе и стать частью азербайджанского общества.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

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