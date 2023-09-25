Общественник назвал воссоединение с Россией жизненно важным шагом для населения Донбасса

Референдумы о вхождении в состав России, состоявшиеся в сентябре прошлого года в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, были проведены в соответствии со всеми международными нормами. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред координационного совета по общественному контролю за голосованием, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Общественной палаты РФ Александр Малькевич, который во время референдума находился на Донбассе.

Эксперт убежден, что жители ДНР, ЛРН, Запорожской и Херсонской областей обладали безоговорочным правом определить свое будущее демократическим способом, проголосовав на референдуме.

Малькевич напоминает о том, что право на самоопределение закреплено в ст. 1 и 55 Устава ООН и сформулировано в качестве «принципа равноправия и самоопределения народов».

По его словам, западное сообщество не раз признавало решения о присоединении территорий к другим государствам — мировая история содержит сразу несколько таких примеров.

«Часто такие решения принимались против воли государств, в состав которых входили эти территории. И в значительной части подобных случаев результаты были признаны западными странами, а в некоторых — сами процедуры инициировались и активно поддерживались Западом. Этот отработанный в международной практике механизм обеспечил полную легитимность референдумов относительно международного права, — заявил представитель ОП РФ.

Эксперт полагает, что воссоединение с Россией было и остается жизненно важным шагом для населения Донбасса и Новороссии.

«Для Донбасса референдум — это то, чего люди ждали и добивались все предыдущие 8 лет. Для Запорожской и Херсонской областей референдум – необходимость, в которой они окончательно убедились за полгода, когда увидели, с одной стороны, истинное отношение к себе со стороны Украины, а с другой — заботу со стороны России», — добавляет Малькевич.

Он подчеркивает, что люди поверили России, референдумы для них стали гарантией того, что Россия не бросит.

«Вхождение в состав России стало гарантией будущего Донбасса и Новороссии», — заключает эксперт.

19-20 сентября 2022 года общественные палаты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к руководству своих регионов с просьбой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.