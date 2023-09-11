Михаил Романов оценил результаты «Единой России» на выборах в Карелии

Высокий результат «Единой России» на выборах в Карелии говорит о доверии людей к партии. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, уполномоченный «Единой России» по Республике Карелия Михаил Романов. Партия получила почти 87% депутатских мандатов и заместила более 95% должностей глав поселений.

«Результаты «Единой России» говорят о поддержке курса партии и нашего президента Владимира Путина, главы региона Артура Парфенчикова, который совместно с региональным отделением партии реализует важные для Карелии инициативы», — сказал он.

Романов отметил, что партия формировала команду кандидатов на выборы по итогам открытого предварительного голосования.

«Жители районов и муниципальных округов сами определяли, кого они хотят видеть кандидатами от партии на выборах. Сегодня подобной практики нет ни в одной другой парламентской партии, там кандидатов на выборы определяют партийные руководители. А в нашей партии решение - за гражданами, нашими избирателями», — отметил депутат.

Парламентарий рассказал, что посетил ряд районов Карелии, проверил, как выполняется народная программа партии в республике. В этой работе участвует не только фракции «Единой России» в Законодательном собрании, но и депутатский корпус в муниципалитетах.

«Жители, выбирая тех, кто в течение следующих пяти лет будет решать вопросы местного значения, сделали выбор в пользу людей, зарекомендовавших себя реальными делами и работой на благо земляков. Это и действующие депутаты, и лидеры общественного мнения, которые активно занимается волонтерской работой, помогают участникам специальной военной операции и их семьям, участвуют в гуманитарной миссии «Единой России», — добавил он.

Также парламентарий прокомментировал дистанционное электронное голосование. Участники ДЭГ в Карелии продемонстрировали почти 79% явки.

«Сейчас мы видим, что с каждым годом ДЭГ охватывает все больше регионов. Апробация дистанционного электронного голосования в трех избирательных округах Карелии оказалось успешной. Конечно, это форма волеизъявления будет развиваться», — отметил депутат.

Напомним, выборы проводились с 8 по 10 сентября. Всего было организовано 12 избирательных кампаний, в которых принимал участие 641 кандидат. Это выборы губернатора, выборы депутатов в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17.