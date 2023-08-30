Спасатели предупредили о последствиях непогоды на Дальнем Востоке

Работа систем жизнеобеспечения населения и транспорта может нарушиться в среду, 30 августа, на территории трех регионов Дальневосточного федерального округа по причине порывов ветра и сильных дождей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Прогнозируется, что порывы ветра достигнут 20 м/с.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 30 августа существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи», — уточнили в ведомстве.

Поясняется, что погодные условия ухудшатся на территории Приморского края, Хабаровского края и Еврейской АО.

До этого МЧС доставило две тонны гуманитарной помощи в Щербаковку и Михайловку в Приморье. Из больницы в Щербаковке были эвакуированы 17 человек — персонал и пациенты, они перенаправлены в город Артем.

Также руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин до этого сообщил, что москвичи смогут увидеть суперлуние 31 августа, передавала «Москва 24».

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