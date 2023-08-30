Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спасатели предупредили о последствиях непогоды на Дальнем Востоке

МЧС: ливни и ветер могут нарушить жизнеобеспечение трех регионов Дальнего Востока

close
100%
Shutterstoke

Работа систем жизнеобеспечения населения и транспорта может нарушиться в среду, 30 августа, на территории трех регионов Дальневосточного федерального округа по причине порывов ветра и сильных дождей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Прогнозируется, что порывы ветра достигнут 20 м/с.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 30 августа существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи», — уточнили в ведомстве.

Поясняется, что погодные условия ухудшатся на территории Приморского края, Хабаровского края и Еврейской АО.

До этого МЧС доставило две тонны гуманитарной помощи в Щербаковку и Михайловку в Приморье. Из больницы в Щербаковке были эвакуированы 17 человек — персонал и пациенты, они перенаправлены в город Артем.

Также руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин до этого сообщил, что москвичи смогут увидеть суперлуние 31 августа, передавала «Москва 24».

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

Все новости на тему:
Паводки в Приморье
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях