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Швыдкой провел встречу с москвичами в общественном штабе Собянина

Михаил Швыдкой встретился с москвичами в общественном штабе Сергея Собянина

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой встретился с москвичами в общественном штабе Сергея Собянина, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

На встрече он заявил, что город движется в правильном направлении в сфере культуры и социальной жизни.

«Я думаю, таких городов в мире раз-два и обчелся, а может быть, вообще нет, если говорить о комплексе проблем, которые Москва решила и довольно успешно решила», — сказал он.

Швыдкой высоко оценил работу Сергея Собянина на должности мэра Москвы и отметил, что сегодня Москва — это город, в котором комфортно жить.

Также Швыдкой назвал отъезд режиссера Римаса Туминаса из России настоящей трагедией. До этого он оценил перестановки в руководстве музеев в России.

В августе Собянин рассказал об изменении системы предпрофессиональной подготовки в Москве.

Ранее мэр Москвы рассказал о новой современной школе в столице.

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