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В Кремле прокомментировали будущие похороны Пригожина

Песков: присутствие Путина на похоронах Пригожина не предусмотрено

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РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присутствие Владимира Путина на похоронах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не предусматривается. Об этом сообщает РИА Новости.

«Присутствие президента не предусматривается», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что в Кремле сейчас не располагают точной информацией по похоронам Пригожина.

«Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие», — заключил пресс-секретарь российского главы государства.

Вечером 23 августа стало известно о крушении частного самолета Embraer Legacy. Этот рейс следовал из Москвы в Петербург. Он упал недалеко от населенного пункта Куженкино в Тверской области. Пассажирами самолета числились 10 человек, в списках также фигурировали Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Об этом сообщили в Росавиации.

Уже 27 августа Следственный комитет России подтвердил, что тела всех 10 пассажиров Embraer-135 опознаны.

До этого в ЦАР прокомментировали гибель Пригожина.

Ранее появились подробности о полете самолета Пригожина.

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