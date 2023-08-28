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Россиянин похитил свою девятимесячную дочь и вывез ее из Литвы в РФ

«Осторожно, новости»: мужчина похитил своего ребенка у его матери и вывез в РФ

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Reuters

Мужчина вывез свою новорожденную дочь из Литвы в Россию, отобрав ее у матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, 27-летняя жительница Клайпедского уезда обратилась в полицию, когда отец ее 9-месячной дочери не вернул ребенка после встречи в оговоренное время. Как уточняется, родители младенца жили не вместе, и с девочкой мужчина виделся очень редко.

Правоохранители выяснили, что в день похищения он пересек границу Литвы и России, проходящую по реке Северная (Скирвите), вместе с ребенком на резиновой лодке. Также известно, что отец девочки имеет и российское, и литовское гражданство. В результате пересечения границы мужчина был задержан российскими пограничниками.

Теперь он стал фигурантом дела о незаконном пересечении границы, при этом российская сторона отказалась выдавать его литовской. Ожидается, что к делу подключатся МИД Литвы, Минюст и Министерство социальной защиты, если сотрудники национального антикризисного центра не смогут вернуть ребенка матери путем переговоров.

Ранее в Краснодаре трое мужчин за 30 секунд похитили четырехлетнюю девочку из машины ее матери.

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