Пьяные туристы выжили после падения с пятиметровой скалы

Нетрезвая пара туристов сорвалась со скалы в деревне Пила в Хорватии, молодые люди госпитализированы. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний мужчина и 26-летняя женщина выпили слишком много алкоголя и решили подняться на вершину скалы в деревне Пила, они прижались друг другу, не смогли удержать равновесие и сорвались вниз с высоты около пяти метров.

Туристы выжили, но получили многочисленные травмы. У женщины серьезные повреждения головного мозга и переломы, ее спутнику повезло больше, но он также находится в отделении реанимации местной больницы.

Ранее в Анапе женщина сорвалась с 30-метровой скалы и не пострадала.