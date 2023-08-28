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Пьяные туристы выжили после падения с пятиметровой скалы

Daily Mail: в Хорватии двое туристов выжили после падения с пятиметровой скалы

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Unsplash

Нетрезвая пара туристов сорвалась со скалы в деревне Пила в Хорватии, молодые люди госпитализированы. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний мужчина и 26-летняя женщина выпили слишком много алкоголя и решили подняться на вершину скалы в деревне Пила, они прижались друг другу, не смогли удержать равновесие и сорвались вниз с высоты около пяти метров.

Туристы выжили, но получили многочисленные травмы. У женщины серьезные повреждения головного мозга и переломы, ее спутнику повезло больше, но он также находится в отделении реанимации местной больницы.

Ранее в Анапе женщина сорвалась с 30-метровой скалы и не пострадала.

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