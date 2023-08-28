Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Следователи уточнили число отравившихся шаурмой в столичном общепите

СК: свыше 40 человек отравились шаурмой в кафе в Москве

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Количество отравившихся шаурмой в кафе на севере столицы превысило 40 человек, заявила старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что двое человек уже были арестованы в рамках следственных действий об отравлении горожан после похода в точку общепита.

«В период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 40 человек. Данные лица употребили в пищу продукцию данной точки быстрого питания...» — добавила Иванова.

По ее словам, следственные действия в связи с массовым отравлением горожан продолжаются.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по городу, в кафе «Бистро-24» продавали некачественную продукцию, в том числе шаурма и курица-гриль. Пострадавшие от отравления в точке стали обращаться в больницу в период с 20 по 24 августа.

Также уточнялось, что задержаны три фигуранта дела о массовом отравлении людей на севере Москвы. Суд выберет им меру пресечения.

Ранее в Афганистане более 400 человек отравились на благотворительном мероприятии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях