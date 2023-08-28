Следователи уточнили число отравившихся шаурмой в столичном общепите

Количество отравившихся шаурмой в кафе на севере столицы превысило 40 человек, заявила старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что двое человек уже были арестованы в рамках следственных действий об отравлении горожан после похода в точку общепита.

«В период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 40 человек. Данные лица употребили в пищу продукцию данной точки быстрого питания...» — добавила Иванова.

По ее словам, следственные действия в связи с массовым отравлением горожан продолжаются.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по городу, в кафе «Бистро-24» продавали некачественную продукцию, в том числе шаурма и курица-гриль. Пострадавшие от отравления в точке стали обращаться в больницу в период с 20 по 24 августа.

Также уточнялось, что задержаны три фигуранта дела о массовом отравлении людей на севере Москвы. Суд выберет им меру пресечения.

Ранее в Афганистане более 400 человек отравились на благотворительном мероприятии.