В Махачкале спасшийся от нападения собак мальчик попал в больницу

В Махачкале ребенок, который пострадал от нападения собак у побережья микрорайона Редукторный, находится в больнице. Об этом сообщили в мэрии города.

По информации властей, врачи диагностировали у пострадавшего укус, ссадины и царапины.

На место инцидента прибудут профильные специалисты, которые помогут отловить собак, стерилизовать их и вакцинировать.

«Ситуация взята на контроль», — сообщили в администрации.

Инцидент сняли на видео очевидцы. На ролике заметно, как мальчик пытается спастись от напавших на него собак, зайдя в море. После произошедшего прокуратура организовала проверку. На данный момент обстоятельства уточняются. После этого ведомство даст оценку действиям местных властей.

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