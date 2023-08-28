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В Махачкале спасшийся от нападения собак мальчик попал в больницу

В Махачкале мальчик попал в больницу с укусами и ссадинами после нападения собак

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Pexels

В Махачкале ребенок, который пострадал от нападения собак у побережья микрорайона Редукторный, находится в больнице. Об этом сообщили в мэрии города.

По информации властей, врачи диагностировали у пострадавшего укус, ссадины и царапины.

На место инцидента прибудут профильные специалисты, которые помогут отловить собак, стерилизовать их и вакцинировать.

«Ситуация взята на контроль», — сообщили в администрации.

Инцидент сняли на видео очевидцы. На ролике заметно, как мальчик пытается спастись от напавших на него собак, зайдя в море. После произошедшего прокуратура организовала проверку. На данный момент обстоятельства уточняются. После этого ведомство даст оценку действиям местных властей.

Ранее на Камчатке медведица погналась за туристами, которых посчитала опасностью для своего потомства.

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