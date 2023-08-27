В Херсонской области рассказали о ситуации со Скадовским морским портом

Скадовский морской порт в настоящий момент находится в рабочем состоянии, утверждает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Сальдо, если примут решение о запуске переправы в турецкий город Зонгулдак, то все заработает за короткое время.

«За минувшее с момента освобождения Херсонской области время Скадовский морской торговый порт приведен в рабочее состояние. Техники и специалистов хватает», — пояснил врио главы региона.

Пока Сальдо не называет сроки запуска переправы, потому что идея «находится на стадии первоначальной проработки».

«Если будет принято решение о запуске паромной переправы — все, что еще нужно, доделаем за короткое время», — обратил внимание херсонский политик.

До этого президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть идею Сальдо возобновить паромную переправу с Турцией.

В августе текущего года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.