Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области рассказали о ситуации со Скадовским морским портом

Сальдо заявил, что Скадовский морской порт смогли привести в рабочее состояние

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Скадовский морской порт в настоящий момент находится в рабочем состоянии, утверждает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Сальдо, если примут решение о запуске переправы в турецкий город Зонгулдак, то все заработает за короткое время.

«За минувшее с момента освобождения Херсонской области время Скадовский морской торговый порт приведен в рабочее состояние. Техники и специалистов хватает», — пояснил врио главы региона.

Пока Сальдо не называет сроки запуска переправы, потому что идея «находится на стадии первоначальной проработки».

«Если будет принято решение о запуске паромной переправы — все, что еще нужно, доделаем за короткое время», — обратил внимание херсонский политик.

До этого президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть идею Сальдо возобновить паромную переправу с Турцией.

В августе текущего года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях