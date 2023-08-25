Отчетность для социальных НКО собираются упростить

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность упрощения отчетности для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об упрощении отчетности благотворительных, добровольческих (волонтерских) и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе на основе автоматизации процессов ее представления», — говорится в тексте поручения.

Ранее сообщалось, что Путин выделил 2 млрд рублей на конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций, которые в том числе оказывают помощь пострадавшим в Донбассе.

До этого Путин подписал закон, согласно которому разрешается указывать в свидетельстве о рождении не фактическое место появления ребенка на свет, а место регистрации родителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законодательная инициатива была вызвана после проведения реформы системы родовспоможения, когда в части городских и муниципальных округов были закрыты родильные отделения, и в связи с этим женщин теперь везут в ближайший перинатальный центр.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.