Путин поддержал создание международного ядерного кластера в Обнинске

Президент России Владимир Путин заявил, что идея по созданию кластера международного ядерного образования в Обнинске на базе Московского инженерно-физического института является востребованной. Об этом он сказал в ходе встречи с руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым, сообщает ТАСС

«Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнеров много», — сказал Путин Лихачеву.

При этом руководитель «Росатома» отметил, что создание кластера в Обнинске находится на удобном удалении от Москвы. «Он очень выгодно находится относительно Москвы, аэропортов. Там наши институты»

Ранее Лихачев назвал состояние Запорожской атомной станции (ЗАЭС) полностью безопасным, поскольку уровень радиации вокруг объекта соответствует норме.

27 июля Лихачев заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вызывает тревогу, но находится под контролем. По словам Лихачева, также ситуацию с безопасностью на АЭС оценивает МАГАТЭ. Задачей российской стороны Лихачев назвал учет всех возможных аспектов ядерной безопасности и безопасности сотрудников АЭС.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.