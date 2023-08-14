В подконтрольном ВСУ Херсоне были слышны взрывы

В подконтрольном Украине городе Херсоне прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

5 августа сообщалось о новых взрывах в Херсоне.

До этого жители Феодосии сообщили о громких взрывах и звуках стрельбы над городом. Предварительно, работала система ПВО. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что было сбито несколько воздушных целей, но каких именно — неизвестно.

Также сообщалось, что в Сумской и Харьковской областях Украины 3 августа произошли взрывы.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.