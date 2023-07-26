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В Дании правые радикалы третий раз сожгли Коран за неделю

В Дании третий раз сожгли Коран, в этот раз перед посольством Пакистана

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Depositphotos

В Дании в третий раз за неделю прошла акция сожжения Корана. По данным The Siasat Daily, в этот акция состоялась у посольства Пакистана.

Акция в Дании произошла 21 июля с разрешения местной полиции на фоне протестов в ряде исламских государств против схожей демонстрацию в Швеции, которая состоялась еще 28 июня в центре Стокгольма. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение со стороны мусульманских государств. Более того, в Ираке и Иране она спровоцировала протесты около посольств Швеции, в Багдаде к концу июля демонстрации переросли в попытку штурма здания дипмиссии королевства.

Позже, 24 июля, двое участников радикальной группы активистов Danske Patrioter («Датские патриоты») подожгли Коран перед посольством Ирака в столице Дании.

В МИД Дании ранее заявляли, что королевство осуждает акцию по сожжению Корана в Копенгагене.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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