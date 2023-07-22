Пропавший на Сахалине рыбак сам вышел из леса спустя две недели

Пропавший на Сахалине рыбак, который ушел на реку Тымь из села Кировское и заблудился в лесу, найдем живым. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

75-летний пенсионер ушел рыбачить один, 7 июля он не вернулся домой. Родственники обратились к спасателям, в течение двух недель мужчину искали полицейские и сотрудники МЧС, было обследовано 20 км береговой полосы и 11 км водной акватории реки, но поиски результатов не дали.

После бесследного исчезновения пожилого мужчины было возбуждено уголовное дело, следователи заподозрили, что на жизнь пропавшего могло быть совершено покушение. Однако спустя две недели поисков пенсионер сам вышел из леса к группе искавших его волонтеров и правоохранителей.

Он госпитализирован в медицинское учреждение, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Бурятии девушка заблудилась в лесу и провела там 18 дней.