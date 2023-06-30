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Baza узнала о сбитом в Белгородской области беспилотнике

Baza: российские ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородской области

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Global Look Press

В Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Baza, неизвестный дрон, который прилетел со стороны Украины, обнаружили днем 29 июня в 15 км от границы, в районе населенного пункта Маслова Пристань.

«Силами противовоздушной обороны беспилотник был уничтожен. В результате падения его обломков никто не пострадал», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что два военных беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой атаковали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Суджа» в Курской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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