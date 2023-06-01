В Киеве отменили все мероприятия 1 июня из-за обстрелов

Мэр Киева Виталий Кличко отменил в городе все мероприятия ко Дню защиты детей 1 июня из-за ночных обстрелов. Об этом он сообщила в своем Telegram-канале.

«Все мероприятия в районах города, запланированных ко Дню защиты детей, отменены», — написал градоначальник.

По словам Кличко, в результате ночных обстрелов по украинской столице три человека погибли, в том числе 1 ребенок. 16 человек пострадали, девять из них госпитализированы, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Киеве и других регионах Украины объявили воздушную тревогу.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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