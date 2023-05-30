В России начали штрафовать за бело-сине-белый флаг

Зеленоградский суд вынес штраф за демонстрацию ранее запрещенного бело-сине-белого флага, который является символом украинского «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд оштрафовал женщину за публичную демонстрацию флага.

«Демонстрировала проходящим мимо пешеходам и гражданам в проезжающих автомашинах на государственном регистрационном знаке символику в виде флага с цветами белый-синий-белый, являющегося официальным символом украинской организации», — говорится в сообщении суда.

15 мая Росфинмониторинг внес вооруженное украинское формирование «Легион Свобода России» в перечень террористов и экстремистов.

В марте Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил ее деятельность на территории России. Решение было принято на основании требования Генпрокуратуры РФ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов подчеркнул, что объединение было создано на Украине в целях подрыва основ конституционного строя России, а также свержения власти в стране, в том числе с помощью совершения террористических актов.