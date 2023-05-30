В Кремле поздравили Гусева с 40-летием на посту главного редактора «МК»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главного редактора издания «МК» Павла Гусева легендой отечественной журналистики. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с участием журналистов.

Песков поздравил Гусева со знаменательной датой, с 40-летием на посту главреда российского СМИ.

«Действительно, это журналистская легенда, это один из самых авторитетных российских журналистов, который на протяжении уже многих десятилетий руководит одной из любимых газет нашей страны», — добавил Песков.

Как подчеркнул Песков, Гусев «использует и свой талант, и свой опыт, жизненный и профессиональный».

Также Песков отметил, что Гусев вкладывает душу в целом в цех журналистики РФ.

Павел Гусев с 1983 года находится на посту главного редактора «Московского комсомольца».

Ранее Песков сообщал, что президент России Владимир Путин очень уважает хирурга Леонида Рошаля и поздравит его с юбилеем.