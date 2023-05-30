Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле поздравили Гусева с 40-летием на посту главного редактора «МК»

Песков назвал главреда «МК» Гусева журналистской легендой

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главного редактора издания «МК» Павла Гусева легендой отечественной журналистики. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с участием журналистов.

Песков поздравил Гусева со знаменательной датой, с 40-летием на посту главреда российского СМИ.

«Действительно, это журналистская легенда, это один из самых авторитетных российских журналистов, который на протяжении уже многих десятилетий руководит одной из любимых газет нашей страны», — добавил Песков.

Как подчеркнул Песков, Гусев «использует и свой талант, и свой опыт, жизненный и профессиональный».

Также Песков отметил, что Гусев вкладывает душу в целом в цех журналистики РФ.

Павел Гусев с 1983 года находится на посту главного редактора «Московского комсомольца».

Ранее Песков сообщал, что президент России Владимир Путин очень уважает хирурга Леонида Рошаля и поздравит его с юбилеем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях