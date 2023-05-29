Минтруд сообщил о сокращении в России числа женщин фертильного возраста

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что в России сокращается число женщин фертильного возраста. Об этом она рассказала в ходе форума «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности», передает «Интерфакс».

По ее словам, на группу женщин от 20 до 29 лет приходится 44% всех рождений, однако численность данной группы за десять лет сократилась на 40% (на 4,6 миллионов человек).

«Совместно с Минтрудом идет согласование целевой линейки рождений в разрезе каждого субъекта РФ, и для обеспечения этой целевой линейки субъекты разрабатывают региональные программы повышения рождаемости в дополнение к тем мерам, которые действуют на федеральном уровне», — сказала Баталина.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что, несмотря на снижение активности коронавируса в России, вакцинация мужчин и женщин репродуктивного возраста, а также беременных — все еще актуальный вопрос и работу в этом направлении надо продолжать.

Он также рассказал, что ранее на базе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова был создан регистр критических акушерских состояний. Он позволяет федеральным и региональным специалистам совместно наблюдать за десятками тысяч будущих матерей.