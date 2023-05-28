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В Ленинградской области прокомментировали сообщения об обнаруженном БПЛА

Пресс-служба ЗВО опровергла информацию о беспилотнике, якобы замеченном в Ленобласти

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РИА Новости

Представили Западного военного округа (ЗВО) не подтвердили информацию, что в Ленинградской области якобы был замечен неизвестный летательный аппарата. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщения, что беспилотник якобы увидели на высоте двух км в районе Соснова Бора в Ленобласти появились 28 мая. Беспилотный летательный аппарат якобы следовал со стороны Эстонии.

«Данную информацию не подтверждаем», — пояснили агентству в пресс-службе ЗВО.

Запрет на использование БПЛА ввели в Ленинградской области 7 мая текущего года. Данный запрет будет действовать до снятия режима (уровня) базовой готовности.

Ранее власти Краснодарского края сообщили, что несколько дронов пытались атаковать Ильский НПЗ.

Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО и сбитом беспилотнике на подлете к Белгороду.

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