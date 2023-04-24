Министр здравоохранения Мурашко заявил, что в 86% случаев «скорая» доезжает за 20 минут

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что бригады «скорой помощи» в 86% случаев приезжают на вызов в течение 20 минут. Об этом говорится в сообщении РИА Новости.

«Продолжается работа по обновлению парка автомобилей скорой медицинской помощи, так за 6 лет это количество составило почти 13 тысяч. Конечно же, результат должен быть, и он есть», — заявил Мурашко.

По его словам, в стране развивается служба медицины катастроф, бригады которых направлены в новые регионы.

Ранее Мурашко заявил, что доля граждан, прошедших диспансеризацию, от общего числа населения составила 46% в 2022 году, что превысило запланированный на прошлый год план на треть. По его словам, за минувший год впервые диагноз из группы болезней системы кровообращения был поставлен свыше 1 млн россиян, рак обнаружен у более чем 42 тыс. граждан (более половины случаев — на ранних стадиях), сахарный диабет II типа по итогам профилактических мероприятий был впервые поставлен 76 тыс. человек, заболевания органов дыхания впервые были зафиксированы у почти 200 тыс. россиян