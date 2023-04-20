Мать изрезанной одноклассницей 11-летней девочки из Химок рассказала о состоянии дочери

Мать 11-летней Сони из Химок, которая получила больше 100 ножевых ранений от своей одноклассницы, рассказала о состоянии дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

После первого заседания по делу о нападении на школьницу, которое состоялось в Химкинском суде, Елена сообщила, что сейчас девочка проходит лечение у психологов и пластического хирурга. По предварительным данным, на реабилитацию Сони может уйти от полутора до трех лет.

Семья пострадавшей требует взыскать с родителей напавшей на их дочь школьницы 25 млн 700 тыс. руб. Елена рассказала, что сейчас Соня дважды в неделю проходит процедуру лазерной шлифовки, стоимость которой — 12 тыс. руб. за сеанс. Кроме того, по подсчетам Института пластической хирургии, на лечение юной пациентки уйдет не меньше пяти млн руб.

При этом, заявила россиянка, родители нападавшей девочки не только не извинились и не предложили компенсировать расходы на лечение, но обвинили в инциденте саму пострадавшую. Со слов матери Мильвиры, Соня сама спровоцировала насилие со стороны дочери, издеваясь над ней в течение девяти месяцев.

Напомним, инцидент произошел 7 февраля в школьном туалете. Во время конфликта 11-летняя девочка напала на сверстницу и нанесла ей множественные удары кухонным ножом, который принесла из дома. Пострадавшую госпитализировали и поместили в реанимацию.