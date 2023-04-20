Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мать изрезанной одноклассницей 11-летней девочки из Химок рассказала о состоянии дочери

Мать 11-летней Сони из Химок, которая получила больше 100 ножевых ранений от своей одноклассницы, рассказала о состоянии дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

После первого заседания по делу о нападении на школьницу, которое состоялось в Химкинском суде, Елена сообщила, что сейчас девочка проходит лечение у психологов и пластического хирурга. По предварительным данным, на реабилитацию Сони может уйти от полутора до трех лет.

Семья пострадавшей требует взыскать с родителей напавшей на их дочь школьницы 25 млн 700 тыс. руб. Елена рассказала, что сейчас Соня дважды в неделю проходит процедуру лазерной шлифовки, стоимость которой — 12 тыс. руб. за сеанс. Кроме того, по подсчетам Института пластической хирургии, на лечение юной пациентки уйдет не меньше пяти млн руб.

При этом, заявила россиянка, родители нападавшей девочки не только не извинились и не предложили компенсировать расходы на лечение, но обвинили в инциденте саму пострадавшую. Со слов матери Мильвиры, Соня сама спровоцировала насилие со стороны дочери, издеваясь над ней в течение девяти месяцев.

Напомним, инцидент произошел 7 февраля в школьном туалете. Во время конфликта 11-летняя девочка напала на сверстницу и нанесла ей множественные удары кухонным ножом, который принесла из дома. Пострадавшую госпитализировали и поместили в реанимацию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях