Путин вручил в Кремле государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Церемония, приуроченная к 8 Марта, состоялась в Кремле.

Как добавил Путин, соотечественницы вносят огромный вклад в развитие государства, помогают добиваться общенациональных задач и создавать достойное будущее для новых поколений жителей страны.

«В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов», — подчеркнул глава государства.

Также Путин отметил, что серьезный вклад внесли женщины-врачи, трудящиеся также и на территории Донбасса.

«В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе», — обратил внимание Путин.

Ранее президент РФ поздравил россиянок с Международным женским днем. В этот праздничный день по всей стране говорят о любви и восхищении к женщинам, заметил Путин.