В Малайзии могут увеличить срок безвизового пребывания россиян до 90 дней

В Малайзии рассматривают вопрос с увеличением срока безвизового пребывания туристов из России в стране до 90 дней, информировал временный поверенный в делах малазийского посольства в Москве Джохан Арифф бин Абдул Разак. Об этом сообщает РИА Новости.

Как добавил собеседник, власти популярной страны Азии изучают вопрос с послаблением визовых ограничений для приезжающих на отдых россиян.

«Я думаю, что в настоящее время безвизовый режим обсуждается с целью продления периода, на время которого не нужна виза, с 30 до 60 или даже 90 дней», — пояснил Джохан Арифф бин Абдул Разак.

Ранее стало известно, что Мексика работает над введением безвизового режима с Россией.

Также глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах ввести безвизовый режим с 11 странами и облегченный порядок с шестью. Страны, с которыми возможно будет введен безвизовый режим, российский министр не перечислил.