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В Ингушетии завершили следствие по делу помогавшего террористам прокурора Доклаева

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева, который обвиняется в участии в террористическом сообществе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным следствия, Доклаев по идейным соображениями и за взятки защищал участников признанного террористической организацией и запрещенного в России боевого крыла последователей Батал-Хаджи Белхороева.

Отмечается, что от прокурора боевики узнавали о предстоящих действиях правоохранительных органов, а надзирающие за ними прокуроры также получали от Доклаева задания как «правильно» себя вести. Кроме того, по данным следствия, Доклаев консультировал лидеров боевиков.

Доклаеву кроме участия в террористическом сообществе (ст. 205.4 УК РФ) инкриминируют также получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В конце прошлого года сообщалось, что Федеральной службе безопасности России удалось задержать в Петербурге, Башкирии и Ингушетии трех пособников международной террористической организации.

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