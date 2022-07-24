СК выехал на место крушения легкомоторного самолета в Тверской области

В Тверской области легкомоторный самолет произвел аварийную посадку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 23 июля 2022 года на берегу реки Хотча. В результате вынужденной посадки двухместного воздушного судна никто не пострадал. По факту случившегося следственный отдел по городу Кимры организовал проверку.

Сотрудники областного СК выехали на место происшествия, осмотрели местность, изъяли следы биологического происхождения и систему навигации. В настоящий момент правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 22 июля 2022 года на Юге Калифорнии легкомоторный самолет упал в океан. Пилота воздушного судна удалось спасти.