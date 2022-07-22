В Индии девочка пыталась покончить с собой, испугавшись реакции родителей на плохие оценки

В индийском штате Тамил-Наду ученица 9-го класса пыталась совершить самоубийство после того, как получила информацию о своих оценках. Об этом сообщает издание India Today.

Уточняется, что 14-летнюю девочку отругал школьный учитель, указав на снижение ее успеваемости, и потребовал ее привести родителей в учебное заведение на встречу с педагогами.

Ребенок, испугавшись реакции матери и отца и дальнейших последствий из-за своих плохих оценок, решила покончить с собой. Однако ей удалось выжить, школьницу госпитализировали в критическом состоянии с переломом ребра и серьезными травмами рук и ног. Сейчас врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь.

По данному факту в полиции организовали предварительное расследование происшествия.

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