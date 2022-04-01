В результате обстрела под Белгородом пострадала типография

Кадр из видео/Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

В результате обстрела в Белгородской области была повреждена одна из типографий, передает ТАСС, ссылаясь на слова директора предприятия Константина Лахнова.

«Да, нас обстреляли вертолеты, из них были ракеты. <…> Есть повреждения окон, побита техника, оборудование повреждено, система отопления повреждена, вылилась горячая вода на пол. Посечена крыша. <…> Люди эвакуированы из помещений», — рассказал он.

Кроме этого, в пресс-службе МЧС России агентству РИА «Новости» сообщили, что в районе пожара на нефтебазе в Белгороде концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму.

Добавляется, что за чистотой воздуха в районе жилого сектора наблюдает мобильная лаборатория Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли вертолетные авиаудары в Белгородской области. В результате произошел пожар на нефтебазе.