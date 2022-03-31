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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Шеф-редактор Ura.ru прокомментировал подачу иска в суд на итальянскую газету La Stampa

Шеф-редактор информационного агентства Ura.ru Иван Некрасов прокомментировал подачу иска в суд на итальянскую газету La Stampa, которая использовала фотографию агентства для иллюстрации фейка.

«Как говорят наши юристы, это первый случай, когда российское СМИ будет подавать в суд на иностранную газету. Сейчас наши юристы ищут возможность, как подать этот иск. Я так понимаю, что мы будем нанимать иностранного юриста», — сказал он.

Некрасов добавил, что эта итальянская газета часто распространяет фейки.

«La Stampa часто распространяет различные фейки, но это первый случай, когда именно наш снимок был использован для иллюстрации фейков, поэтому мы судимся по этому эпизоду», - рассказал он.

Также Некрасов оценил шансы на успех в суде.

«Дело беспрецедентное, сложно рассуждать о шансах на победу, но мы хотя бы попытаемся», — заключил он.

Ранее стало известно, что редакция Ura.ru подает в суд на итальянскую газету La Stampa за использование фотографии агентства для иллюстрации фейка. На снимке Ura.ru от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроила российская армия.

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