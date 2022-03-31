Мужчина купил карточку Pokemon за $13 тысяч, но она потерялась на почте

Житель США купил карточку Pokemon за $13 тыс., но она потерялась на почте, пишет LADBible. По словам сотрудников, они пока не знают, где искать пропажу.

Коллекционер Пол Галлахер из Атланты покупает и продает карты Pokemon, зарабатывая себе на жизнь, однако теперь у мужчины появились проблемы. Как рассказал американец, он купил редкую карточку за $13 тыс., которую хотел перепродать другому мужчине.

Пол отправил карточку покупателю через почту, однако товар до адресата так и не дошел. Позже с Галлахером связались сотрудники компании и сообщили, что его посылка бесследно исчезла.

«Я потерял не только свои первоначальные инвестиции, но и деньги, которые потратил мой клиент», — сообщил Пол.

В заявлении, которое выпустила почтовая служба, говорится, что они расследуют этот инцидент, но пока не знают, куда запропастилась дорогая карточка.

«Большинство наших клиентов получают свою почту и посылки своевременно. Если почта или посылки утеряны или задержаны, мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть товары их владельцам, используя последовательные и утвержденные процедуры», — говорится в заявлении.

Ранее бизнесмен из США потратил $57 тысяч, полученных от государства, на карточку Pokemon.