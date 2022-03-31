Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36

Мужчина купил карточку Pokemon за $13 тысяч, но она потерялась на почте

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
ABC/WSB TV

Житель США купил карточку Pokemon за $13 тыс., но она потерялась на почте, пишет LADBible. По словам сотрудников, они пока не знают, где искать пропажу.

Коллекционер Пол Галлахер из Атланты покупает и продает карты Pokemon, зарабатывая себе на жизнь, однако теперь у мужчины появились проблемы. Как рассказал американец, он купил редкую карточку за $13 тыс., которую хотел перепродать другому мужчине.

Пол отправил карточку покупателю через почту, однако товар до адресата так и не дошел. Позже с Галлахером связались сотрудники компании и сообщили, что его посылка бесследно исчезла.

«Я потерял не только свои первоначальные инвестиции, но и деньги, которые потратил мой клиент», — сообщил Пол.

В заявлении, которое выпустила почтовая служба, говорится, что они расследуют этот инцидент, но пока не знают, куда запропастилась дорогая карточка.

«Большинство наших клиентов получают свою почту и посылки своевременно. Если почта или посылки утеряны или задержаны, мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть товары их владельцам, используя последовательные и утвержденные процедуры», — говорится в заявлении.

Ранее бизнесмен из США потратил $57 тысяч, полученных от государства, на карточку Pokemon.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть