Почти 113 тысяч жителей ДНР и ЛНР эвакуировали в Россию

Почти 113 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик эвакуировали в Россию, начиная с 18 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«По данным на утро 25 февраля, границу России пересекли почти 113 тыс. человек, свыше 71 тыс. из них имеют украинское гражданство, более 41 тыс. — российское, 345 — это граждане иных государств», — пояснил собеседник агентства.

Известно, что поток беженцев из Донбасса за последнее время существенно уменьшился. При этом людей, приезжающих на территорию России из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, размещают в 16 регионах страны.

В 232 пунктах временного размещения находятся более 17,5 тыс. человек.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.