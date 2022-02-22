Названо число прибывших в Россию донбасских беженцев

Российскую границу пересекли 79,2 жителей Донецкой и Луганской народных республик, власти которых объявили эвакуацию, обвинив Украину в подготовке наступательной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах.

«В их числе почти 50 тысяч граждан Украины и около 30 тысяч граждан России», — отметил один из собеседников агентства.

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подписанию предшествовало внеплановое заседание Совета безопасности РФ, члены которого высказались за признание.

После этого Путин поручил Министерству иностранных дел установить дипломатические отношения с Донецком и Луганском, а министерству обороны — обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР.