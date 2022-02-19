Жители Донбасса сообщили об отсутствии паники в регионе на фоне обстрелов и эвакуации

В ЛНР и ДНР объявили о массовой эвакуации мирного населения в связи с обстрелом населенных пунктов со стороны ВСУ Украины. Также, по данным СМИ, в Луганске минувшей ночью прогремели два взрыва. Жительница города Алена рассказала «Газете.Ru», что слышала один из взрывов, однако не собирается в ближайшее время уезжать из Луганска.

«Слышала ночью большой взрыв. Всю ночь не спали. Рядом с нами после взрыва что-то горело. Это было в час ночи. Пока не планируем эвакуироваться, у нас животные, собака и два кота, жаль бросать, и, если честно, мы уже устали бегать», — сказала она.

Жительница города Алчевска Надежда заявила «Газете.Ru», что не хочет уезжать из города, однако ее с детьми уже вызвали в школу для эвакуации.

«Ничего слышно не было. Я видела один из пунктов эвакуации. Как ночью, так и на данный момент там никого нет. Из моих знакомых еще никто не уехал. Очень не хочется уезжать, но 5 мин назад написали, чтобы с детьми мы подошли в школу для эвакуации. Мужу, к сожалению, придется остаться из-за запрета выезда из ЛНР», — сказала она.

Житель города Стаханов Олег рассказал, что были слышны обстрелы, однако сейчас все магазины работают в штатном режиме.

«Слышал обстрелы на территории ЛНР. Сейчас тихо, паники никакой нет, рынок, магазины работают в штатном режиме. И нечего панику нагнетать. В 14-15 годах было хуже, и тогда паники не было, связь, интернет работали и хлеб свежий в продаже был», — сообщил он.

По данным главы МЧС ЛНР, в Россию самостоятельно прибыли 25 тыс. жителей республики, СМИ также сообщают о 6,6 тыс. эвакуированных жителей ДНР, из которых почти 2,5 тыс. детей.