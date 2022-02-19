Народный совет ДНР утвердил указ Пушилина о всеобщей мобилизации

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) утвердил указ главы республики Дениса Пушилина о всеобщей мобилизации населения. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации населения и призвал мужчин республики, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей».

Накануне Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Россию. Он заявил, что Украина готовится к силовому захвату Донбасса. В результате регион покинули 6603 жителя, из них 2436 детей.

По поручению президента России Владимира Путина, эвакуированному населению, прибывающему из ДНР и ЛНР, будет осуществлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, в том числе и для граждан, прибывающих на личном автотранспорте к родным и близким.

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